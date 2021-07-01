Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor
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Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor

İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Haberler | Yaşam

- Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor Artvin'in Borçka ilçesinde arıcılık yapan Mevlut Özden, bal evi için kendi imkanlarıyla su borusundan yaptığı sistem sayesinde elektrik üretmeye başladı.

- Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde arıcılık yapan Mevlut Özden, bal evi için kendi imkanlarıyla su borusundan yaptığı sistem sayesinde elektrik üretmeye başladı.

Artvin'in Borçka ilçesi Atanoğlu köyünde arıcılık yapan Mevlut Özden (65), su borusu ile dağdan getirdiği memba suyundan elektrik üretimine başladı. Özden, kendi imkanlarıyla icat ettiği sistem sayesinde bal evindeki elektrik ihtiyacını bu şekilde karşılıyor.

Köyler arası su taşıyan boruların içerisinde mevcut potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için türbin tasarımı yapan Mevlüt Özden, 40 mm çapında su borusu ile yüksek rakımlı dağdan getirdiği içme suyu ile hem elektrik üretimini karşılıyor, hem de içme suyu olarak kullanıyor.

İnsanlar baldan daha çok yaptığım elektrik sistemini soruyor

"İlkokul mezunuyum okusaydım devlet adamı olurdum" diyen Özden, "İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Su bedava, akıl bedava. Bal evinde de elektrik ihtiyacımız vardı, bu şekilde çözdük. Hem de dağdan gelen birinci sınıf içme suyumuz olmuş oldu. Küçük yaştan itibaren meraklıyım bunun gibi icatları yapmaya. Bal evine gelenler, baldan çok kendi yaptığım elektrik sistemini soruyor. İnsanların ilgisi benimde hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor
Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor
Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor
Bal evi için kendi ürettiği elektriği kullanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız

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