Bakışların şiiri - Victor Hugo Bakışların şiiri
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Bakışların şiiri - Victor Hugo Bakışların şiiri

Bakışların şiiri - Victor Hugo Bakışların şiiri
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Victor Hugo'in Bakışların şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bakışların şiiri Victor Hugo tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bakışların şiiri Victor Hugo Bakışların şiiri

Bakışların şiiri Victor Hugo'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Bakışların" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Victor Hugo Bakışların şiiri

BAKIŞLARIN

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur

Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur...

Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır

Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır.

Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder

Sevişenler daima gözlerle yemin eder...

Victor Hugo

Kaynak: Antoloji.com -Victor Hugo Bakışların şiiri

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