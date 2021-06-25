Bakışların şiiri - Victor Hugo Bakışların şiiri
Victor Hugo'in Bakışların şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bakışların şiiri Victor Hugo tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bakışların şiiri Victor Hugo Bakışların şiiri
Bakışların şiiri Victor Hugo'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Bakışların" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Victor Hugo Bakışların şiiri
BAKIŞLARIN
Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur
Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur...
Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır
Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır.
Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder
Sevişenler daima gözlerle yemin eder...
Victor Hugo