İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
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Bakırköy, Güncel

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti

İnfaz düzenlemesiyle Bakırköy Kadın Tutukevi'nden tahliye edilen bir kadın mahkumun özgürlüğüne kavuşunca kollarını açarak yaşadığı sevinç dikkat çekti.

15.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:58
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Bakırköy Kadın Tutukevi'nden kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Otobüslerle E-5 kenarına gelen mahkumların eldiven ve maske yaktıkları görülürken, yakınları ile hasret giderdi. Kadın mahkumlardan birinin özgürlüğe kavuşunca kollarını açıp sevinmesi ise dikkat çekti.

YAKINLARIYLA HASRET GİDERDİLER

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Bakırköy Kadın Tutukevi'nde kalan mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Otobüslerle E-5 kenarına gelen kadın mahkumların maske ve eldiven taktığı görüldü. Mahkumlar E-5 Kenarında bekleyen yakınları ile hasret giderdi.

"ÇOCUKLARIMI GÖRECEĞİM, İNŞALLAH İYİLERDİR"

Dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen bir kadın mahkum, "Koğuşlarımız ilaçlanıyor. Temizlik malzemeleri dağıtılıyor. Sıkı önlem var. Dışarı çıktığım için mutluyum. Çocuklarımı göreceğim inşallah iyilerdir" dedi.

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti

Kaynak: İHA

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