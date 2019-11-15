Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş
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Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş

İstanbul Bakırköy'deki siyanür vahşetinde annenin, zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ortaya çıktı.

15.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:20
Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş

'deki evlerinde: iş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde ve 7 yaşındaki çocukları Ali Delen'in cesetleri bulundu. Polisin ilk değerlendirmesi baba Bahattin Delen'in siyanürle intihar ettiği, eşi ve çocuğunun da kokudan etkilendiği yönündeydi. Ancak savcılık tarafından yapılan açıklamada "Önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdi, ardından intihar etti" ifadeleri kullanıldı.

KAHREDEN DETAY

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

NOT BIRAKTI İDDİASI

Hayatını kaybeden ailenin komşusu, "Duyduğumuz kadarıyla siyanürle zehirlenme olmuş. 3 kişilik bir aile. Üzüldük tabi komşumuzdu. Ayakkabısının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Karı, koca ve çocuk" dedi.

"ÇOK İYİ AİLELERDİ"

Mahallenin marketi Mehmet Çevik kan donduran olayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Çok iyi bir ailelerdi. Maddi sıkıntıları yoktu. Çocukları Ali bu sene okula başlamıştı. Zübeyde Hanım da çok iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu: Bakırköy siyanür olayında kahreden detay! Anne, kapıya kadar gelmiş
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HABER YORUMLARI (25)

  • GERCEKCİ:
    Bu insanlari bu haberleri yapanlar mi intihara goturuyor diye dusunuyorum.Bu haberlerden sonra boyle vakalar artti.Hatta gazetede nerede alinir nasil icilir hepsi detayli olarak anlatildi.Avrupada cogu olaylar halkin boyle seylerde bilinclenmemesi icin saklanir.
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  • YETER ARTIK:
    ŞİMDİ BU HABERE İNANALIM MI? KOKUDAN ETKİLENDE KAPIYI AÇTI, MADDİ BORÇLARI YOKTU. BU NE TUTARSIZLIK. AZ ÖNCEKİ HABERDE BORÇ BATAĞINDA OLDUKLARI YAZIYORDU. TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYÜNCE HABERİN ŞEKLİ Mİ DEĞİŞTİ. EĞER ÖYLE İSE GÜNAHI YAPANLARIN BOYNUNA
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  • MUHAMMET:
    Bu vahim olaydan prim yaparak olayı siyasete bağlayan insanlara sesleniyorum size buradan ekmek çıkmaz ...
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