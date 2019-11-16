Bakırköy'de siyanürle yaşamlarına son veren aile defnedildi
İstanbul Bakırköy'de bulunan bir dairede siyanür dehşeti sonucu hayatını kaybeden anne-baba ve çocukları toprağa verildi. Ailenin yakınları gözyaşlarını tutamazken, 7 yaşındaki çocuk için aile yakınlarının isteği üzerine cenaze namazında helallik istenmedi.
Bakırköy'de siyanür dehşetinde hayatlarını kaybeden Delen ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Delen ailesinin yakınları cenaze namazında gözyaşlarını tutamazken, 7 yaşındaki Ali Delen için aile yakınlarının isteği üzerine cenaze namazında helallik istenmedi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bakırköy'de dün sabah siyanür dehşeti sonucu hayatını kaybeden Bahattin Delen(38), Zübeyde Delen(38), Ali Delen(7)'in cenazeleri Alibeyköy'deki gasilhaneden alınarak Fatih Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Ali İhsan Delen ve ağabey Mustafa Delen'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.
7 YAŞINDAKİ ALİ İÇİN HELALLİK İSTENMEDİ
Cenazeye katılan Delen ailesinin yakınları cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Zübeyde Delen'in annesi Neval Yıldırım cenazelerin olduğu tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan Yıldırım'ı aile yakınları sakinleştirdi.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazında camii imamı tarafından yakınlarından helallik istendi. 7 yaşında hayatını kaybeden Ali Delen için aile yakınlarının isteği üzerine helallik istenmedi.
Cenazeler toprağa verilmek üzere Eski Topkapı mezarlığına götürüldü.
Haber Videosu: Bakırköy'de siyanürle yaşamlarına son veren aile defnedildi