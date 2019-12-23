Bakırköy'de ispark otoparkı'ndaki araçta intihar girişimi
Haberler » Güncel » Bakırköy'de ispark otoparkı'ndaki araçta intihar girişimi - Haber

Bakırköy'de ispark otoparkı'ndaki araçta intihar girişimi

Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:44
Bakırköy'de ispark otoparkı'ndaki araçta intihar girişimi

Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bakırköy'de ispark otoparkı'ndaki araçta intihar girişimi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler