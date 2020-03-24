Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
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Sadi Konuk, Bakırköy, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı

Koronavirüs salgını korkusu yaşayan vatandaşlar, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. 1 metre kuralını hiçe sayarak koronavirüs testi olmak için sıra bekleyen vatandaşlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

24.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:59
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi taşıyan vatandaşlar, test yaptırabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Hastanenin bahçesinde oluşan kalabalık, çevredekiler tarafından kamera kaydına alındı.

20 BİN KİŞİYE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre, ülkemizde bugüne kadar 20 bin 354 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı bin 529'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37'ye yükseldi. Koca, açıklamasında; koronavirüs tespiti için yapılan testlerden herhangi bir ücret talep edilmediğini ve böyle de devam edeceğini duyurdu.

ONLİNE KORONAVİRÜS TESTİ

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Corona Bilgilendirme Websitesi' üzerinden de online koronavirüs testi yaptırabilirler. TC kimlik numarası ile girilen sistemde, kişiye son zamanlardaki yaşamına dair sorular soruluyor. Çıkan ön değerlendirme sonucu, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir." uyarısı ile bildiriliyor.

Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı

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Haber Yorumları (1)
HAYALET: ONLAY TEST YAPILIYORMUŞ. ŞU CİDDİYETSİZLİĞE BAKIN HELE. HANGİ UYANIK BÖYLE BİR İŞLEMİN YAPILMASINI ORTAYA ÇIKARDIYSA. . ??? VAY HALİMİZE VAYYY!!!!!
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