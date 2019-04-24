Bakırköy'de Bir Müşteri Bindiği Takside Hayatını Kaybetti

BAKIRKÖY'de gece saatlerinde bir müşteri, evine gitmek için bindiği takside hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy'deki bir taksi durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi D.(53), isimli bir yolcu evine gitmek için taksi durağından araca bindi. Taksi sürücüsüne Küçükçekmece'deki evine gitmek istediğini belirten Niyazi D.'nin hareketsiz olduğunu gören taksi sürücüsü Hüseyin K., aracı durdurarak uyandırmaya çalıştı. Araçta bulunan yolcunun tepki vermemesi üzerine taksi sürücüsü durağa geri döndü. Durakta bekleyen sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.'yi kontrol edince hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Niyazi D.,'nin cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca gece saatlerinde bindiği takside hayatını kaybeden Niyazi D.,'nin her zaman bu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA