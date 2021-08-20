BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRIYA SORUŞTURMA BAŞLATTI
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BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRIYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRIYA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlattı.

 BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı,  İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlattı. 

Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın ardından saldırgan kaçmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada olayla ilgili tüm delil ve kamera kayıtlarını incelendiği, saldırganın kolluk kuvvetlerince arandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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