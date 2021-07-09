GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ
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GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Eynesil ilçesindeki parkın bakımsız olduğunu öne süren Ülfet Dikici ile oğlu ve gelini, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in de olduğu grupla tartıştı.

GİRESUN'un Eynesil ilçesindeki parkın bakımsız olduğunu öne süren Ülfet Dikici ile oğlu ve gelini, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in de olduğu grupla tartıştı. Belediye başkanının yanındaki kişiler, aileyi darbetti. Yüzünde morluklar oluşan Dikici ve ailesi, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam, Eynesil Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nda meydana geldi. İlçeye tatile gelen Ülfet Dikici, oğlu ve gelini, bakımsız olduğunu öne sürdükleri park nedeniyle işletmeci ile tartıştıktan sonra belediye görevlilerine şikayette bulundu. Durumdan haberdar edilen Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz, yanında bir grupla parka geldi. İddiaya göre, işletmeci ve Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileye saldırıp, darbetti. Yüzünde morluklar oluşan Ülfet Dikici, yaralandı. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın ve ailesi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'OLAY, BELEDİYE BAŞKANININ YANINDA GERÇEKLEŞTİ'

Yaşadıklarını anlatan Ülfet Dikici, parkın bakımsız olduğunu görünce belediye görevlilerini çağırdıklarını söyledi. Dikici, "Belediye başkanı ve yanındakiler bir süre sonra parka geldi. Başkanın yanındaki bir kişi ile oğlum arasında tartışma oldu. O kişi, oğluma 'Düzgün otur, karşında başkan var' dedi. Oğlum da 'Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darbetmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı, ona da yumrukla vurdular. Ben de araya girdim. Beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu" dedi.

GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ
GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ
GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ
GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ
GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ
GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GİRESUN 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ - Haberler
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