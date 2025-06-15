Bakara suresi 185. ayette ne yazıyor?

Bakara suresi 185. ayette ne yazıyor?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaKur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KUR'AN-I KERİM'DE, BAKARA SURESİ 185. AYETTE, RAMAZAN AYIYLA İLGİLİ HANGİSİ YAZAR?

A: Kur'an'ın indirildiği ay olduğu

B: Hz. Muhammed'in doğduğu ay olduğu

C: Kıyametin kopacağı ay olduğu

D: Kâbe'nin yapıldığı ay olduğu

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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