Bakara Suresi 185. Ayette ne yazıyor?

Bakara Suresi 185. Ayette ne yazıyor?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde 185. ayette Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde 185. ayette Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde 185. ayette Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KURAN-I KERİM'DE BAKARA SURESİ'NDE 185. AYETTE RAMAZAN AYIYLA İLGİLİ HANGİSİ YAZAR?

A: Kuran'ın indirildiği ay olduğu

B: Hz. Muhammed'in doğduğu ay olduğu

C: Kıyamet'in kopacağı ay olduğu

D: Kabe'nin yapıldığı ay olduğu

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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