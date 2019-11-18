Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı

18.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:26

Şanlıurfa'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde peş peşe 2 patlama meydana gelmiş, Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 17 kişinin yaralandığını bildirmişti.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 16 askerin ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.