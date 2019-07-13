Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

"Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."