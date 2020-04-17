Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel

Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, yardıma muhtaç vatandaşlar için başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

17.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:58
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, salgın yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara destek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

"ACİZLİĞİN, ZAVALLILIĞIN BİR PARÇASIDIR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma başlattı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin o zavallılığın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"HANGİ AKILSIZ AKIL DEVREDE BİLMİYORUM"

Atatürk Havalimanı'nda yapılan sahra hastanesi hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul'a ihanet ediliyor. Diyecekler ki zaten havalimanını kaldıracaktık. Bugünün konusu mu bu? Bir taşla iki kuş vuralım mı diyorsunuz? Sancaktepe'deki yer de sorunlu. Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş askeri bir alan. Bence ulaşımı alakasız bir noktada. Kendi yerel yönetimleri bile rahatsızlığını dile getirdi. Çok yanlış iki nokta. Hangi akılsız akıl devrede bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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