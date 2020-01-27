Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü'de incelemelerde bulundu
Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Ekiplerin Sürsürü'deki enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın enkaz bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması
Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkaz bölgesinden ayrılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.