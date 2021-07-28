Bakanlar Selçuk ve Ersoy, öğrencilerle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi
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Bakanlar Selçuk ve Ersoy, öğrencilerle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi

Bakanlar Selçuk ve Ersoy, öğrencilerle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.

Selçuk ve Ersoy, telafi eğitimi programı kapsamında müzede düzenlenen etkinlikte, Şereflikoçhisar ilçesindeki okullardan gelen 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Birimi Etkinlikleri Görevlisi Asuman Alpagut, müze etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik yapılan faaliyetleri anlattı.

Öğrencilerle müzeyi gezen Selçuk ve Ersoy, etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selçuk, telafi eğitim programının, ülke genelinde tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan iş birliği çerçevesinde, öğrencilerin müzeleri ziyaret ettiğini söyledi.

Bu faaliyetin bir deneyim ve uygulama çalışması olduğuna işaret eden Selçuk, "200 binden fazla öğretmenimiz, Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkısıyla müze eğitimi aldı." bilgisini paylaştı.

"Bütün illerdeki müzelerimizde bu faaliyetler yürüyor"

Selçuk, müze eğitimi alan öğretmenlerin, telafi eğitimi programındaki faaliyetleri yürüttüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın destekleriyle bütün il ve ilçelerdeki müzelerimizde bu faaliyetler yürüyor. Aslında bu faaliyet bir taraftan da çocuklarımızın sosyal bilgiler dersinde ve diğer derslerde öğrendikleri kazanımlarla doğrudan doğruya ilgili. Burada oluşturulan heyecanla çocuklarımızın bu kültürü içselleştirmelerini ve ileriye yönelik olarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iki bakanlığın özellikle turizm ve müze faaliyetleri alanında verimli çalışmalar yaptığını söyledi. Ersoy, "Telafide Ben de Varım" programındaki çalışmalarda yer aldıkları için gurur duyduklarını vurguladı.

Selçuk ve Ersoy, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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