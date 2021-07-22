Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Rize Güneysu'da Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Rize Güneysu'da devam eden çalışmaları incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/0vOkGbb0Xs— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 21, 2021 Bakanımız Sn.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Rize Güneysu'da devam eden çalışmaları incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/0vOkGbb0Xs

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 21, 2021 Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hükümet binası ve Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin bulunduğu alandaki çalışmaları inceleyen Sn. Soylu, çalışmalarla ilgili Rize Valisi Sn. Kemal Çeber ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında, bir gazetecinin bölgede beklenen yağış uyarısıyla ilgili sorusu üzerine, Vali Sn. Çeber'den bu konuda bilgi alan Sn. Soylu, konuyla ilgili belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldığını, muhtarlara bilgi verildiğini ve ilgili kurumların sosyal medya aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi.

AFAD'da yapacakları toplantıda, bölgedeki çalışmaları ele alacaklarını ifade eden Sn. Soylu, "Son çalışmalar ne noktada, hem arama kurtarma çalışmaları ne noktadadır hem iyileştirme çalışmaları hangi aşamaya geldi, bütün bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bu konuda atmamız gereken bir adım varsa onu atacağız. " dedi.

Sn. Soylu, "Beklenen yağış öncesi tahliye edilmesi gereken evler var mı? " sorusu üzerine de, "Geçen haftaki selden kaynaklanan riskli evler konusunda, hemen hemen riskli evlerin tamamı tahliye edildi. Orada herhangi bir risk unsuru söz konusu değil. Ancak yağmurla ilgili gerekli bütün çağrıları da aynı şekilde devam ettiriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bakanımız Sn. Soylu, daha sonra AFAD'a geçerek, burada yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Sn. Soylu'ya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sn. Fatma Varank, AK Parti Rize Milletvekili Sn. Osman Aşkın Bak, Güneysu Belediye Başkanı Sn. Rıfat Özer de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre