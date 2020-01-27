Bakan Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

27.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:45

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağı olmuştu. NTV canlı yayınına bağlanan Bakan Selçuk, deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz gerekirse erteleriz, gerekirse hemen başlarız. Bunun için somut kanıtlara ihtiyacımız var ve şu anda kanıt toplama işlemi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"REHABİLİTASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'ye katılarak deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

"Bütün okullara gönüllü rehber arkadaşlar dağıldılar. Bu arkadaşlarımız oralarda toplantılar yapıp velilerle görüştüler" diyen Bakan Selçuk, "Velilerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar da yapıldı. Benim akademisyen olarak alanımın PDR olması dolayısıyla, akademisyen arkadaşlarımızdan bir destek alma şansımız oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bu konu önemli o nedenle çalışmaları bir an önce başlattım. Öncelikle daha riskli olan gruplardan başlamak üzere bir rehabilitasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar küçük gruplar halinde ya da bireysel rehabilitasyon şeklinde başladı. Bir yandan da oyun grupları başladı. Bütün bunların amacı çocukları yargılamadan, onları anlamaya çalışmak" diye konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Çocuğun korkularının gerçekten olup olmamasının bir önemi yok. Onun öyle hissetmesinin bir önemi yok. Etrafında yetişkinler olmayabiliyor, onları yalnız bırakmamak da çok önemli. 19 bin civarındaki öğretmenimize afet eğitimi yaptık. Çocuklar açısından önemli olan onların korkularının bir şekilde anlaşılmaya çalışılması ve arkadaşlarıyla beraber rehabilite olmasını hızlandırmak.

"RİSKLİ DİYEBİLECEĞİMİZ OKULLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Bir genel tarama yapıldı. Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bu yıkım değil. Bu çalışmalardan sonra diğer okullarımızın da hazırlanması konusunda valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Okulların eğitim öğretime hazırlık konusundaki durumu birkaç gün içerisinde ortaya çıkacak. Riskli diyebileceğimiz okullarda da çalışmalar başladı.

"GEREKİRSE ERTELERİZ, GEREKİRSE HEMEN BAŞLARIZ"

Bizim için önemli olan bu okulların güvenli olup olmadığı. Biz gerekirse erteleriz, gerekirse hemen başlarız. Bunun için somut kanıtlara ihtiyacımız var ve şu anda kanıt toplama işlemi devam ediyor.

İlk hissettiğim duydu, çocukların fiziksel olarak daha yakın olma istekleri. O yüzden grup çalışmaları yaptık. İnanılmaz şekilde katılım oldu. Çocuklarla, onların rehabilitasyonu için uğraşırken ben kendimin rehabilite olduğunu hissettim.

Onlarla yan yana olmak çok değerli. Rehabilitasyon çalışmaları gün boyu sürüyor aynı zamanda velilere yönelik çalışmalar da sürüyor"