Bakan Yardımcısı Safran ve Undp Mukim Temsilcisi Vınton Birlikte Yürütülen Projelerde Gelinen Son Durumu Ele Aldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın gerçekleştirdiği toplantıda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve UNDP ortaklığında yürütülen "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi: Yetişkinler...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın gerçekleştirdiği toplantıda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve UNDP ortaklığında yürütülen "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi: Yetişkinler için Türkçe Dil Eğitimi" ve "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması" projeleri ele alındı. UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'a yeni görevinde başarılar dileyen Safran, "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi: Yetişkinler İçin Türkçe Dil Eğitimi Projesi" kapsamında hedefin aşıldığı ve Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında uzaktan ve harmanlanmış öğrenme modelinin ilk kez bu projede hayata geçirilerek Uzaktan Öğrenme Platformu'nun kurulduğunu belirtti. Safran, "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi"nin ise yerel ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, yeşil altyapı yatırımları, düşük vasıflı iş gücünden eğitimli iş gücüne geçiş, kapsayıcılık ve enerji sektörüne erişilebilirlik, yerel aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, toplum gelişimi ve sosyal uyum gibi önemli konulara cevap olma imkanı tanımasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Yardımcısı Safran önümüzdeki hafta Gaziantep'te açılışı gerçekleştirilecek olan halk eğitimi merkezinin de eğitime erişimi artırmak için oldukça kıymetli bir yapı olduğunu ifade etti. UNDP Mukim Temsilcisi Vinton ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek yeni iş birliklerinin doğmasından mutluluk duyacağını söyledi. Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanı Ece Kızılkaya, Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Özlem Tengilimoğlu ve UNDP Program Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner'in de katıldığı toplantıda MEB ve UNDP ortaklığında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olası iş birliklerinde de karşılıklı desteklerin devamı konusunda teşvik edici adımlar atılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Habermetre