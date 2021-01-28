Bakan Yardımcısı Çam: Batman'ın dünyaya mesajını en güzel yönüyle anlatacağız
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Bakan Yardımcısı Çam: Batman'ın dünyaya mesajını en güzel yönüyle anlatacağız

28.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:45
Bakan Yardımcısı Çam: Batman'ın dünyaya mesajını en güzel yönüyle anlatacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Batman'ın dünyaya vermesi gereken mesajı, en güzel yönüyle anlatacağız. Burası medeniyet ve tarih havzasıdır.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Batman'ın dünyaya vermesi gereken mesajı, en güzel yönüyle anlatacağız. Burası medeniyet ve tarih havzasıdır. İnşallah ekonomimizin ve turizmin gelişmesine dönük çalışmaların yürütülmesi yönünde güzel çalışmalarımız var" dedi.

Batman'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, valilik ziyaretinin ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Batman Valisi Hulusi Şahin ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Arslanlı'nın eşlik ettiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çam, "Benim ziyaretim bir bakıma hazırlık çalışmasıdır. Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Batman'a gelecek. Ön hazırlık çalışması olarak buraya geldik. Kütüphanemizi ziyaret ettik. Gerçekten çok başarılı ve çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Devletimizin imkanlarıyla inşallah daha da çok yatırımlar yapılacak. Hasankeyf'e gideceğiz. Oradaki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Batman'ın dünyaya vermesi gereken mesajı, en güzel yönüyle anlatacağız. Tabi burası bir medeniyet ve tarih havzasıdır. Ekonomimizin ve turizmin gelişmesine dönük çalışmaların yürütülmesi yönünde güzel çalışmalarımız var" diye konuştu.


Bakan Yardımcısı Çam: Batman'ın dünyaya mesajını en güzel yönüyle anlatacağız
Bakan Yardımcısı Çam: Batman'ın dünyaya mesajını en güzel yönüyle anlatacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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