Bakan Yanık: 'Salgın Sosyal Destek Programı' ile 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz-3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Salgın Sosyal Destek Programı'nın devam ettiğini belirterek, Covid-19 pandemisi nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olanlara desteği sürdürdüklerini söyledi. Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında Faz-3 desteklerinin sürdüğünü ve başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını kaydeden Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz-3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık. Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha 1000'er lira olmak üzere toplamda 16 milyon TL'yi aşkın tutarı hesaplara yatırdık" diye konuştu.

Bakan Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını kaydetti.