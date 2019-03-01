Bakan Varank, 'Cumhur İttifakı' Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kars'ta 'Cumhur İttifakı' adayı Çetin Nazik'in seçim koornidasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Varank ziyaret sonrasında ise gençlere internet kartı dağıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç tarafından karşılandı. Ardından valiliği ziyaret eden Bakan Varank burada valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Varank, milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki 'Cumhur İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı MHP'li Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından karşılanan Bakan Varank halkla tek tek tokalaşıp sohbet etti.

Cumhur İttifakı adayı MHP'li Çetin Nazik'in konuşmasından sonra halka hitap eden Bakan Varank, 'cumhur ittifakı' adayını desteklediklerini söyleyerek Çetin Nazik'in kazanması için gece- gündüz çalışılmasını istedi. Bakan Varank, ziyaretin ardından gençlere bedava internet kartı dağıttı ve "Sanayi ve Teknoloji Bakanının internet vermesi lazım" dedi.

- Kars

Kaynak: DHA