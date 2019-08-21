Bakan Soylu: Türk demokrasisi Avrupa'dan üstün, kayyum kararı hukuki

21.08.2019 00:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının siyasi değil, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu söyledi. Bakan Soylu ayrıca Türkiye'deki demokrasinin Avrupa'dan daha üstün olduğunu kaydetti.

Soylu bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aday belirleme kanunu ile belediye başkanı kanununun farklı olduğunu dile getirdi. İçişleri Bakanı, "Bana diyor ki sen tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin. Ben bir muhtar açığa aldım. Köyündeki birkaç kişinin koyunlarını çaldı. Ben mahkeme kararı mı beklemeliydim" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle