Bakan Soylu, Suriye sınır bölgesinde incelemelerde bulunacak

HATAY (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'a geldi. Bakan Soylu, beraberindeki Vali Rahmi Doğan ve heyetle birlikte incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınır bölgesine geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hüseyin Şanverdi, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, bazı ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Bakan Soylu, havayolu ile geldiği Hatay'dan beraberindeki heyetle birlikte inceleme yapmak üzere Suriye sınırı ötesine geçti. - HATAY