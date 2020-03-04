Bakan Soylu: Suriye'de, Türkiye'nin bütün şehirlerini patlatabilecek bir maddeyi tespit edip engelledik

04.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:45

CNN Türk'de yayınlanan Tarafsız Bölge programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin bir terör merkezi haline geldiğini ve terörün gelişimi için yapılan tüm hamleleri engelleme hedefinde olduklarını söyledi. Süleyman Soylu, "Bugün sabah Jandarma İstihbaratımızın yakaladığı önemli bir şey var. 3,5 ton patlayıcı oluşturabilecek bir madde yakaladık. DEAŞ ve PKK'nın bulunduğu noktada yakaladı" diye konuştu.

"YÜZ BİNLERCE İNSANI ÖLDÜREBİLECEK BİR YAPI"

Suriye'de terör üniversitelerinin kurulduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'den Kuzey Irak'ın olduğu bölgede terör üniversiteleri kuruldu. Biz bugün bir şeyin peşindeyiz. Eğer o doğruysa Suriye'nin içerisinde öyle bir şey oluşturuluyor ki Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde bir anda patlatabilecek, yüz binlerce insanın ölebileceği bir yapı oluşturuyorlar. 3,5 tonluk patlayıcıyla ilgili bir şey söylüyorum şu anda. Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye akmaya çalışan bir şeyi söylüyorum. Biz bu tehdidi bugün yaşamıyoruz. Bugün sabah Jandarma İstihbaratımızın yakaladığı önemli bir şey. 3,5 ton patlayıcı oluşturabilecek bir madde yakaladık. Ucunda öbür tarafta yakaladık. Öbür tarafta DEAŞ ve PKK var."

"BİNLERCE PATLAMAYI ENGELLEDİK"

"Biz eğer buraları istikrarlı bir hale getiremezsek bu tehditler Türkiye üzerinden asimetrik bir sonuca ulaşmak isteyenlere imkan tanıyacaktır. Bu devam ediyor. Biz orada binlerce patlama olayını engelledik. Bunları sürekli olarak engelliyoruz. Buralar terör üretim merkezi haline geldi. Afrin'de İdlib'de Tel Abyad hepsi aynı. Bir tarafta PYD/PKK var. Şu anda PKK İdlib'in içerisinde mi değil mi? Şu anda mücadelenin içerisinde PKK da var."

"ÇOK YÖNLÜ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Biz çok yönlü uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız. Şu anda 300 tane PKK elemanı bize karşı mücadele ediyor. Türkmen dağının diğer tarafında. Yayla ilçesinin hemen yanı başında. Herkes bir taraftan bir mücadele koymaya çalışıyor siz kendiniz geri çekeceksiniz, bu doğru bir şey değil."