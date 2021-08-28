Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeli ile de bir süre görüştü.

Soylu, özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür ederek birlikte fotoğraf çektirdi.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor