Son dakika haber | Bakan Soylu, selde Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
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Son dakika haber | Bakan Soylu, selde Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubay Turhan Tekin ile telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubay Turhan Tekin ile telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde Kur'an kursunda mahsur kalan öğrenciler, emekli astsubay Turhan Tekin tarafından yaptığı ip düzeneğiyle kurtarılmıştı.

Olay sonrası Tekin'i arayarak teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Bu akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haber | Bakan Soylu, selde Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
Son dakika haber | Bakan Soylu, selde Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
Son dakika haber | Bakan Soylu, selde Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
Son dakika haber | Bakan Soylu, selde Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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