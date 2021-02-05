Bakan Soylu, İstanbul Valiliği'nin Kadıköy eylemleriyle ilgili açıklamasını "Devlet burada" notuyla paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin dün Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sonrası 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı "Devlet burada" notuyla paylaştı.

Rektör ataması sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler artarak devam etti. Çıkan olaylarda birçok kişi gözaltına alındı. Bunların bir kısmı ise daha sonra serbest bırakıldı.

AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

İstanbul Valiliği eylemcilerle ilgili bir açıklama yaparak son durumu paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını "Devlet burada" notu ile paylaştı.

VALİLİK'TEN KADIKÖY PROTESTOLARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIM

Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedildi.

İşte İstanbul Valiliği'nin paylaşımı;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı