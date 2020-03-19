Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 191'e ulaştı. Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte bazı sosyal medya hesapları "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasını ortaya attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bu iddiaları ortaya atanların ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları olduğunu belirterek, "Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.

"9 BİN 800 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI"

Bakan Soylu ayrıca, umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişinin karantina altında olduğunu belirterek, "Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi.