Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

04.11.2019 13:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Bakan Soylu, "Avrupa'ya giderek Türkiyeyi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı. Programa Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, daire başkanları, polis merkezi amirleri ve emniyet personeli katıldı. Programda Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Güven Masası" adlı film ve çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili tanıtım filmi izlendi. Eğitim programına katılan teşkilat üyelerine hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim polis teşkilatımız Türkiye'de yapılan güven araştırmalarının tamamında ilk 3 sıradadır. Eksiklerimiz yok mu, elbette var, varacağımız mesafe elbette var. Bu eksiklerimizi kapatmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktayı da önemsiyoruz. Bu noktadaki moralin hem teşkilatıma hem bütün milletimize yayıldığını anlıyor, görüyoruz. Aynı zamanda özellikle 15 Temmuz'un getirdiği süreçlerle birlikte bir taraftan asayiş olaylarında ciddi bir dağınıklıkla karşı karşıyaydık. Bu büyük teşkilat hemen derlenip toparlandı. Kolları sıvadı ve sadece terörle mücadele değil, organize suçlardan bütün örgütlü suçlara kadar büyük bir başarıya imza attı" diye konuştu.



Emniyetin çok önemli bir mücadeleye imza attığını söyleyen Bakan Soylu, "Güven Masası oluşturduk. Meselelere ayrıştırarak bakmak zorundayız. Vatandaşlarımızın bizden hizmet kalitesi beklentileri yükselmektedir. Bizim yapmamız gereken beklentiyi karşılamaktır. Polis akademimizde 3 bin kadın polis adayımızın eğitimleri devam etmektedir. Polislik eğitimi alıyorlar, hem de vatandaşlarla ilişkiler ve temas konusunda eğitim alıyorlar" dedi.



"Asayiş olayları sayısında bir düşüş söz konusu"



Dünyadaki suç ve suç çeşitlerinin arttığına işaret eden Bakan Soylu, "Türkiye'de ortaya çıkan asayiş olayları sayısında da bir düşüş söz konusu. Yeni başlıklarımız var, aile içi şiddet ve kadın cinayetleri konusunda bütün bunlarda alınan tedbirler önemli. Geçen hafta aile bakanımız, adalet bakanımız bir araya gelerek ekiplerimizin yaptığı çalışmaların tekrar üzerinden gittik. Alacağımız tedbirler konusunda bizim üzerimize ne düşüyor onu anlattım. Hep birlikte hangi adımları atabileceğimiz konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sorunlara çözüm üretmek ve onun gerisinde kalmamak, bunu hep birlikte sağlamak ve gerçekleştirmek durumundayız" şeklinde konuştu.



Polis merkezi amirliklerinin sayısı artırılıyor



Bazı ilçelerde ve şehirlerde "getto" diye tabir edilen alanların büyüdüğünü belirten Bakan Soylu, "Alanlar o kadar büyüdü ki bizim polis merkezi amirliklerimizin onlara yakınlıkları maalesef uzak. Yeni bir adım atıyoruz, özellikle bu alanlarda polis merkezi amirliklerimizin sayısını artırmak suretiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi yerlerde polis merkezi amirliklerimizin sayısını artırmak suretiyle meselenin göbeği ve ortasında, hem de vatandaşımızın polise intikal etmek istediği zaman dilimi içerisinde bunu sağlayabilecek bir taraftan bekçisi, bir taraftan dolaşan ekipleri ve diğer asayiş birimlerinin oluşturduğu kavrayıcılık, meseleleri kaçırmama noktasında iradeden tam anlamıyla bunu takip etmek hususunda adım atılacak" dedi.



"Teknolojinin geliştiği ama insanlığın gelişmediği bir yüzyıl"



Bakan Soylu, "Terör örgütünün sözcülüğünü ve kuryeliğini yapan siyasi partinin merdivenlerinde evlatlarının resimleri ile beraber nöbet tutan annelerden ve babalardan utanmıyorlar. Varsın göçmen teknelerini Akdeniz'in ortasında batıran diğer dış ülkelerle paylaşıyor olalım, varsın yakaladığı kaçak göçmeni çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne donmak üzere bırakan ülkelerle komşu olalım, varsın kendi içimizde Suriyeli muhacirler üzerinden nefretini kusanlarla milleti inancından, merhametinden soyutlamaya çalışanlarla, milleti sokağa dökmek için olmadık iftiraları, olmadık yalanları ortaya atanlarla aynı havayı soluyalım. Yine de bizim vicdanlarımız sarsılmamalıdır, bizler Batılılar gibi ve bizim içimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz, olamayız, olmamalıyız. 21. yüzyılda teknolojinin geliştiği ama insanlığın gelişmediği bir yüzyıl görüyoruz" şeklinde konuştu.



"Dünyada PYD diye bir devlet var mı?"



Sınır ötesi operasyonu eleştirenlere tepki gösteren Soylu, "Dünyada PYD diye bir devlet var mı? Böyle bir devlet duyduk mu, peki o paçavralar neyin nesidir. Sınırımızın dibinde Suriye'nin topraklarında silahlı adamlar, kamplar, tahkimatlar var. Sallanan Suriye devletinin bayrağı değil, PKK'nın şubesinin paçavralarıdır. Türkiye'de hala aklı ermeyenlere seslenmek istiyorum. HDP'nin öncülüğünde, onun Türkiye sevgisi, insan sevgisi olmayan sözde eş başkanının talimatlarıyla çukurlar, hendekler açıldı mı, açıldı. Evlatlarımız şehit oldu mu, evlatlarımız tarumar oldu mu? Okullarımız, camilerimiz, kütüphanelerimiz yakıldı yıkıldı mı? Ne yapacaklardı biliyor musunuz, aynen Rasulayn'da olduğu gibi, Tel Abyad'da olduğu gibi o çukurları tünellere döndüreceklerdi. Ona mı müsaade etseydik" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum"



Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmesine ilişkin, "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet edeceksin, yazıklar olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA