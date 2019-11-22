Bakan Soylu'dan çok konuşulacak çıkış: Kandil'in yatırım yaptığı kişi Demirtaş

22.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kandil ile terörist Ferhat Abdi Şahin arasında çekişme olduğunu açıklayan Soylu, "Kandil'in Selahattin'e (Demirtaş) yönelik bir koruması var. Kandil'in yatırım yaptığı kişi Demirtaş, onu hazırlıyorlar." dedi.

Kandil'in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan noktasında bir iç çatışma yaşadığını da kaydeden Soylu, "Suriye'de yapılan tüm operasyonlarda Ferhat Abdi Şahin, ABD ile görüştüğü için ona karşı duruşları var. ABD Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor, enteresan bir durum. Uluslararası legalleştirilmeye çalışılan bir adamın üzerine atlamaları lazım ama sahiplenmiyorlar. Benim okumam bu. Afrin'de (Zeytin Dalı harekâtında) Ferhat Abdi Şahin'i zor durumda bırakmak için Kandil unsurlarını hemen çekti, oradaki başarısızlığı Abdi'nin üzerine yıkıp YPG'yi yönetemediği, hem örgüt içinde hem de onların kamuoyunda böyle bir değerlendirmeyi ortaya koymaya çalıştılar." bilgisini paylaştı.

İÇ ÇEKİŞMEYE VURGU YAPTI

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de çarpıcı bir iddiada bulunan Bakan Soylu, " Bu iç çekişme ve çatışmanın ortasında Selahattin Demirtaş, Apo ve onun türevleri söz konusu. İlk kez bir terör örgütünün (PYD/YPG), bir devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz. ABD tarafından kontrol ediliyor. Kandil'in yatırım yaptığı kişi Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ı hazırlıyorlar." diye konuştu.