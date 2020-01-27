Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı
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Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı

TV8 ekranlarında Elazığ için düzenlenen yardım kampanyasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 bin TL bağışta bulundu.

27.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:43
Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı

'daki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Acun Ilıcalı, herkesin takdirini kazandı. 51 milyona takın bağışın toplandığı programa siyasilerden de destek geldi.

BAKAN SOYLU'DAN 20 BİN TL

İçişleri Bakanı , kanala canlı yayınla bağlanarak Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamlarını ileten Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU DA 1 MAAŞINI BAĞIŞLADI

Canlı yayına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "1 maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. 26 bin TL maaşım. Eşim Hülya hanımda yanımda oda bir maaşını kampanyanıza bağışlıyor" dedi.

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