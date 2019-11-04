Bakan Selçuk'un uçaktan çektiği Şırnak fotoğrafına düştüğü not mest etti

04.11.2019 10:20

Şırnak'ta öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dönüş yolunda uçaktan çektiği fotoğrafa düştüğü notla sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Son derece renkli geçen program sonrası Selçuk, akşam saatlerinde uçakla Ankara'ya dönüş yaptı.

FOTOĞRAFA DÜŞTÜĞÜ NOT MEST ETTİ

Dönüş yolunda Şırnak üzerinden çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Selçuk, "Burası Şırnak. Burası Cudi. Şimdi helikopterden çektim fotoğrafı. Orada ışığı yanan evdeki çocuk hepimizindir. Bütün gayretimiz her çocuğa eşit eğitim hakkı sunabilmek. Güneşin doğduğu, çocuğun olduğu her yerde eğitim" notunu düştü. Selçuk'un bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı;