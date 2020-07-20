Bakan Selçuk'tan ziyaret ettiği tarladaki çocuklara 'Arkadaş' kitabı MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyünde tarım işçilerinin çocuklarını ziyaret ederek 'Arkadaş' adlı tatil kitabını dağıttı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyünde tarım işçilerinin çocuklarını ziyaret ederek 'Arkadaş' adlı tatil kitabını dağıttı.

Bakan Selçuk, köydeki tarlalarda yoğun mesai yapan Şanlıurfalı ailelerin misafiri oldu. Selçuk, çocuklarla sohbet edip, yanında getirdiği 'Arkadaş' adlı tatil kitabını dağıttı. Çocuklardan kimisi oyun oynadığını kimisi kardeşine baktığını söylerken, yaşça büyük olanlar ise sebze, meyve toplama işinde anne ve babalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Bakanlığın ilkokul öğrencileri için hazırladığı ve ücretsiz olarak dağıttığı tatil kitabı 'Arkadaş'ı çocuklara tanıtan Selçuk, "Bunlarda sizin dersleriniz var. Bunları istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Birinde Sercan diye bir çocuk var onun hayatını anlatıyor. Ama onun hayatını anlatırken matematik, Türkçe, fen bilgisi de anlatıyor" deyince çocuklardan "Dersleri hayata katıyor" yanıtı geldi. Bunun üzerine Selçuk, "Tabii tabii, dersleri hayata katıyor, güzel ifade ettin. Matematik de var diğer dersler de var" diye konuştu. Selçuk, çocuklara keyifli vakit geçirmeleri için satranç, mangala ve top da hediye etti.

'ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLMAK DURUMUNDAYIZ'Bakan Selçuk, 'Eğitimde fırsat adaleti' anlayışıyla ulaşılamayan tek bir çocuğun kalmaması için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, 81 ildeki tüm eğitim yöneticilerinin başta 'Arkadaş' olmak üzere hazırladıkları pekiştirici yaz içeriklerini öğrencilere ulaştırmak üzere sahada olacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Tabii, bizim çocukluğumuz tarımda ailemize yardım etmekle geçti. Burada da çocuklar aileleri ile beraberler ve özellikle büyük çocuklarımız ailelerine yardım ediyorlar. Küçükler oyun oynamaya devam ediyor. Burada birbirleriyle bazı yarışmalar yapıyorlar. Bu anlamda aslında bütün Türkiye'de çalışan ailelerinin yanında olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçları var ve biz özellikle çocuklarımıza yönelik olarak daha önce hazırladığımız 'Arkadaş' tatil kitabı setlerini ve diğer Anadolu Masalları vb. birçok kaynağımızı çocuklarımızla paylaşmak için buraya geldik. Bunu bir örnek olarak gösteriyoruz; çünkü bütün Türkiye'de, tüm illerimizde, il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip, bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da bugün buradayız ve çocuklarımızla beraber sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz."Selçuk, çocukların yaşayarak, deneyimleyerek öğrendikleri bu süreci küçük dokunuşlarla faydalı bir kazanıma dönüştürmek istediklerini, milli eğitim müdürleri ve kaymakamlıkların da desteğiyle çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA