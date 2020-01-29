Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak

29.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:22

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı sempozyum Antalya'da başladı. Yapay zeka, farklılaştırılmış eğitim ve finansal sürdürülebilirlik konularının ele alındığı sempozyumun açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN DEĞER SİSTEMİ ÖLDÜRÜLÜYOR"

Çocukların ve gençlerin kendi değerlerine sahip çıkarak sınavlara hazırlanmasını istediğini kaydeden Bakan Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Sınava hazırlayan sistem insan yetiştiren bir sistemden elbetteki farklılık taşıyor. Sınava yetiştirme çerçevesinde yaşanılan süreçlerin ve yaşantıların çocuklarımızın bir şekilde misafir geldiğinde çıkmayan, düğün olduğunda gitmeyen, bayrama katılmayan, cenaze törenlerine gitmeyen, kendi değer sistemini yaşamı içerisinde bulamayan çocuklar olarak yetiştiğinin farkındayız. Bunun önüne geçmek içinde Türkiye'nin eğitim sistemini insan yetiştirme odaklı ele alınması zaruriyeti var. Bu bizim çocuklarımızın değer sistemini de öldürüyor."

"SINAV BASKISI AZALTILACAK"

"Sınavla ilgili çalışmalar ne kadar tek odaklı hale dönerse aslında çocukların değer sistemi de o kadar zarar görmüş hale geliyor. Sonra da müfredat oluşturuyoruz çocuklara değer eğitimi vermek için. Hayatın içinde vermek, hal üzerinden değil yaşamın kendi doğrultunda eğitim verme ihtiyacımız var. Bunun içinde sınavın baskısını azaltacak bir takım çözüm önerilerine ihtiyaç var. Aslında neler olduğu belli sadece zaman ihtiyaç var. Bu zamanı kendimize tanıdığımızda göreceksiniz, kısa sürede önemli mesafeler alınacak. Bilinçli bir şekilde kalite yönelimli olarak bir altyapı çalışmasını sürdürüyoruz."

DEPREM ÇOCUKLARINA DESTEK

Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan çocuklarla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, bu konuda şunları söyledi:

"O ortamdaki çocuklar, yetişkinler neler yaşadılar, hangi korkudalar, nelere ihtiyaçları var. Birebir o çocuklarla vakit geçirip oyun oynadım. O oyunu oynarken onları rehabilite etmeye çalışırken, onlar mı rehabilite oluyor, ben mi oluyorum hissiyatının içindeydim. Finansal ya da fiziksel olmaktan ziyade psikososyal desteğe ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü ekibi kurduk. Orada sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki incelemelerimiz tek tek okul okul, sınıf sınıf devam ediyor. Her okula özel rapor çıkıyor, nerede ne yapacağımız konusunda kanıta dayalı çalışıyoruz. Bir program hazırladık. Bu çalışmalarımız sadece Elazığ'da deprem oldu diye değil. Bir yıldır depreme hazırlık konusunda 100 binlerce öğretmen, milyonlarca öğrenci ve Japon uzmanların çalışmalarıyla hazırlığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz."

Kaynak: DHA