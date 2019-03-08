Bakan Pakdemirli'den Ahmet Sami Kutlu'nun 3 Projesine Destek Sözü

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak hayata geçirilecek 3 projesi ile ilgili Bakan Bekir Pakdemirli ve vatandaşlara bilgi sundu.

Kutlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı açık hava mitinginde ilgiyle karşılandı.

Kutlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile alakalı konulardaki üç projemiz var.Önümüzdeki dönemde inşallah Karayolları Şefliğinin üzerindeki ormanlık alanın belediyemize tahsisi ile buranın Kütahya'mız, güzel şehrimiz için içerisinde inşa edeceğimiz kır bahçeleri, oyun alanları, çim kayağı ve buna benzer alanlarla yeni bir piknik, eğlence ve yeşil alan olarak şehrimize kazandıracağız. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüze ait alanda Doğa Sporları Merkezi inşa edeceğiz. Burada kampçılıktan, motor sporlarına, dağcılığa kadar birçok spor aktivite yapacağız. Burada hemşerilerimizin gençleri, öğrenci kardeşlerimiz güzel vakit geçirecek, hem de bu merkeze şehir dışından ziyaretçi alacağız. Üçüncü olarak Dumlupınar Mahallemizdeki Belediyemize ait Hekim Sinan Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezini ayağa kaldıracağız. Burada üretime, ekonomiye hayat verecek yeni bir açılım yapacağız. Hem bu vesileyle şehrimizin ekonomik girdisini güçlendireceğiz, hem de etraftaki mahallelerde çiftçilikle uğraşan hemşerilerimizin gelir kaynaklarını yükselteceğiz. İl Başkanımız Ali Çetinbaş'ın da ifade ettiği üzere Kütahya'mızda Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın Belediye Başkan adayı bendenizim. Cumhurbaşkanımız 31 Mart seçimlerinde bendenizi önce Allah'a, sonra da sizlere emanet ediyor. Bende bu duygu ve düşüncelerle 31 Mart'ın bizler için yeni bir başlangıç, yeni bir bahar olacağına inanıyorum. Allah'ım zor işlerimizi kolay eylesin, Allah ayağımıza taş değdirmesin, bayrağımızı, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eylesin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Kutlu'nun isteğinin yerine getirileceği müjdesini verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA