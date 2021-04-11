Bakan Kurum: " (Yıkılma tehlikesi olan bina) Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır, sorumluları hakkında her türlü cezai işlem yapılacaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır, sorumluları hakkında her türlü cezai işlem yapılacaktır" "Bakanlığımızın hasar tespit ekibi yapmış olduğu çalışma çerçevesinde etrafındaki 21 binayı da riskli gördü ve 21 binada bulunan 900...