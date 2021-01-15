Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
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Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)

15.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:47
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)

AZEZ ŞEHİDİNİN 'CAMİ' VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse, 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) kendi...

AZEZ ŞEHİDİNİN 'CAMİ' VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse, 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin yerine getirildiğini belirterek, Şehit Yunus Mermer Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. O dönem oğlunun vasiyeti eline geçen Recep Mermer'in, taziye ziyareti sırasında kendisine bilgi verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Eserlerin hepsinin bir önemi var ancak Şehit Yunus Mermer Camii'mizin önemi, değeri bizde çok farklı. Yunus kardeşimiz; Barış Pınarı Harekatı'nda ülkesi için fedakarca mücadele etmiş, şehit olmuş kardeşimizdir. Ailemizi ziyarete gittiğimizde, Yunus kardeşimizin hatıralarını, ismini yaşatacak evlerinin yakınında bir camiye isminin verilmesi talebini bize Hüseyin amcamız iletmişlerdi. Şehidimizin böyle bir vasiyeti vardı. Biz bugün hem Yunus şehidimiz adına hem de tüm şehitlerimiz adına onlara verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz" dedi. Şehit babası Recep Mermer de tören alanında karşıladığı Bakan Kurum'a "Hem size hem Yunus'umuza sözümüzü tutuyoruz" deyip, teşekkür etti. 


Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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