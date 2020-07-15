Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
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Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların kalabalıktan uzak durmaları gerektiğini belirterek, "Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" dedi.

15.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları kalabalıktan uzak durmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.

Koronavirüs riskinin kontrollü sosyal hayat ile önüne geçileceğine vurgu yapan Bakan Koca bir kez daha twitter üzerinden mesaj yayımladı.

"HESAP KİTAP YAPIN, RİSKİ ZAYIFLATIN"

Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın"

Bakan Koca, vatandaşları kalabalıktan uzak durmaları konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
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