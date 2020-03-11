Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerçekleşen toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

VİRÜSE KARŞI İLAÇ YA DA AŞI GELİŞTİRİLDİ Mİ?

Açıklamada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca'ya "Koronavirüse karşı bir ilaç geliştirildi mi?" sorusu yöneltildi. Koca, bu soruya "Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok" sözleriyle yanıt verdi.

İRAN, "İLACI BULDUK" DİYOR

Öte yandan koronavirüs salgınının pençesindeki İran'dan gelen açıklama dünya genelinde büyük heyecan yarattı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

"NETİCELER KESİNLEŞİRSE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.

3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.