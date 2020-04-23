Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen MYK toplantısında il il son durumu anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul virüste pik yaptı ve rahatlamaya geçti. İstanbul'u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs salgını ile topyekün mücadele etmeye devam ediyor.

SON GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Alınan önlemler ve vatandaşların büyük ölçüde kurallara riayet etmeleri sonrasında yatay seyre geçen salgınla ilgili son gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısında masaya yatırıldı.

BAKAN KOCA 4 KENTİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Hazırladığı sunumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bakanlarla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il son durumu anlattı. İstanbul'da virüsün pik yaptığını ve rahatlamaya geçtiğini belirten Koca, "İstanbul'u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR ŞU AN İÇİN İYİ"

Açıklamasının devamında Ankara'nın durumunun diğer 4 kentimize göre daha iyi olduğunu vurgulayarak "Tedbirlerimizi alıyoruz. Rakamlar şu an için iyi. Evde kalmak önemli" sözlerine yer verdi.