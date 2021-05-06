Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz
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Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabı üzerinden geçen haftyaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olarak sıraladı. Bugün, yaptığı yeni paylaşımda dünkü grafikte bir hata olduğunu belirtti. Yeni verilere göre vaka sayısı en çok azalan illerimiz Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen, haftalık koronavirüs vaka sayısı oranlarına dair paylaşımda bulunarak, vaka sayılarının en fazla azalış gösterdiği 5 ili açıklamıştı. Bugün ise yeni yaptığı paylaşımda, dünkü verilerin hatalı olduğunu belirtti.

"DOĞRU HALİ YENİDEN DÜZENLENDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Yeni verilere göre 100.00 nüfusa karşışık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan 10 il Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli.

Bakan Koca, dünkü yanlışı düzeltti! Vaka sayısı en çok azalan iller Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ oldu

Dün açıklanan tablo şöyle:

Bakan Koca, 'Veri hatası' diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz
Bakan Koca, 'Veri hatası' diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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