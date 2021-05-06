Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabı üzerinden geçen haftyaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olarak sıraladı. Bugün, yaptığı yeni paylaşımda dünkü grafikte bir hata olduğunu belirtti. Yeni verilere göre vaka sayısı en çok azalan illerimiz Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ.