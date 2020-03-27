Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında "Sokakta geçirilecek zamana kısıt getirmek" için tedbir önerisi kararı alındığını ve değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık üç saat süren toplantıda ele alınan konuları ve Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Bakan Koca, son 24 saatte 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu; 17 kişinin daha vefatıyla birlikte can kaybının 92'ye çıktığını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 5 bin 698 oldu.

"DAHA İLERİ SEVİYE TEDBİRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Koca, Türkiye'de daha ileri seviyede tedbirlere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Sosyal izolasyonun önemine değinen Bakan Koca, sokakta geçirilen zamanın azaltılmasına ve sosyal teması en aza indirecek bir hayat tarzına ihtiyaç var dedi.

Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıldığını ve kendisinin değerlendirmeleri olacağı bilgisini verdi.

Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BELKİ DE EN ÖNEMLİ TOPLANTIMIZI YAPTIK"

Bugün bilim kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bilim kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şu olmuştur. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim.

"SOSYAL HAREKETLİLİK EN ALT DÜZEYE İNMELİDİR"

Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, günleri düzene konulmalıdır. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Bu öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur.

Bilim kurulumuzun önerisindeki amaç virüsün yayılımını önlemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almak. Bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var.

Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya dek varıyor, virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki şehirlerin izola edilmesi gibi düşünülebilir.

"TAVSİYE KARARLARINI CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ ETTİM"

Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün bilim kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettim.

Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması, umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle mücadelede gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.