Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının psikolojik, sosyolojik ve istatistiksel boyutlarının ele alınacağı ikinci bir Bilim Kurulu'nun kurulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracaklarını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki günlerde salgını ve tedbirleri çok farklı yönlerden ele alacağımız, Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kurmuş olacağız. Bu kurulda, olayın psikolojik, sosyolojik, istatistiksel… boyutları değerlendirilecek. Yeni yaklaşımlar arayacağız" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 425 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının ise 20 bin 921'e yükseldiğini açıkladı.