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Sağlık Bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Bakan Kasapoğlu: "Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetiyoruz"

Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

27.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:48
Bakan Kasapoğlu: 'Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetiyoruz'

Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte, sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk oldu. (1)

Bakan Kasapoğlu: 'Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetiyoruz'

Kaynak: AA

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Bakan Kasapoğlu: "Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetiyoruz"

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