Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Esed rejiminin saldırısı sonrası 33 askerin şehit olmasının ardından sınıra giden Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için vurun emirni verdiği o anların görüntüleri yayınlandı.

28.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:25
Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Ateşkes sağlanması için Suriye'nin kentinde bulunan Türk askerlerine Esad güçleri tarafından yapılan saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saldırının ardından teyakkuza geçti.

HULUSİ AKAR HAREKAT MERKEZİ'NE GELDİ

Milli Savunma Bakanı İdlib'deki operasyonların yürütüldüğü harekat merkezine geldi. Burada vurulacak hedefler belirlendi. Sınır hattında ve İdlib bölgesinde konuşlu bulunan TSK unsurları namluları saldırının geldiği yöne cevirdi.

BAKAN AKAR TALİMATI VERDİ

Belirlenen hedefler ağır ateş altına alındı. Hulusi Akar'ın komutanlara 'vurun' talimatı verdiği o anlar harekat merkezinde görüntülendi.


Haber Videosu

: Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği o anların görüntüleri ortaya çıktı
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