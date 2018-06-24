Bakan Gül'ün Sandığında En Fazla Tercih Erdoğan'a

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül'ün oyunu kullandığı Gaziantep'teki Hasan Celal İlkokulu'nda kurulan '1030' numaralı sandıktaki geçerli 344 oydan en fazla oyu 168 tercihle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sabah saatlerinde eşi İlknur, çocukları Zeynep, Serra ve Ali Hamza ile birlikte oyunu kullandığı Hasan Celal Güzel İlkokulu'ndaki '1030' numaralı sandıkta kayıtla 372 seçmenden 344'ü tercih yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Seçimi için yapılan tercihlerden 4'ü geçersiz sayılırken, oylardan 168'ini Recep Tayyip Erdoğan, 133'ünü Muharrem İnce, 16'sını Meral Akşener, 14'ünü Selahattin Demirtaş, 9'unu ise Temel Karamollaoğlu aldı.

- Gaziantep