Bakan Ersoy: "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için, her şeyden önce de Türkiye açısından...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Haluk Bilginer'in aldığı ödüle ilişkin, "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu.
03.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:05
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Haluk Bilginer'in aldığı ödüle ilişkin, "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." dedi.
Kaynak: AA