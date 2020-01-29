: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs açıklaması

29.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminde Çinli turist sayının büyük bir orana sahip olmadığını söyledi. Ersoy, "Geçen sene 450 bine yakın Çinli turist vardı. Türkiye'nin genel turist profilinde bu çok etkili bir sayı değil. Çin'le sınırlı kalan koronavirüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB) çalışmalarına ilişkin Ankara'daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. YTB faaliyetlerine ilişkin sunum yapan Bakan Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KORONAVİRÜS GENEL TURİZMİ ETKİLEMEZ"

Bakan Ersoy, Çin'de yayılan koronavirüsün Türkiye'de Çinli turist sayısını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Geçen sene 450 bine yakın Çinli turist vardı. Türkiye'nin genel turist profilinde bu çok etkili bir sayı değil. Türkiye 2019 yılında 52 milyondan fazla turist ağırlamış, 34 milyar dolar gelir. Bir hafta sonra kesin sonuçlar açıklanacak. Çin'le sınırlı kalan koronavirüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez. Genel turizm açısından etkilemez. Çin pazarı bizim için önemli ama bununla ilgili kesin sonuca varmak için erken. 14 günlük süreci var" diye konuştu.

"EYLEM PLANLARI HAZIRLIYORUZ"

Bakan Ersoy, global krizlerin tamamının stratejileri etkileyeceğini kaydederek, "Alternatif eylem planları hazırlıyoruz. Gerçekleşmeler oldukça buna göre planları devreye alacağız. Virüsün gidişatıyla ilgili 14 gün süresi var. Bunu doldurmadan Dünya Sağlık Örgütü'nün yapacağı açıklama netleşmeden eylem planına geçmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, turizmin bir algı yönetimi olduğunu söyleyerek, Çin'de yayılan koronavirüs ile ilgili basının daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA

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